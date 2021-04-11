第一類接觸／明泰 今年營收拚新高

網通製造大廠明泰（3380）2020年因合併仲琦營收，營收躍升並創歷史新高，董事長黃文芳表示，2021年受惠於布局多年的交換器、無線WiFi 6、5G、車聯網等新產品帶動成長，營運可望創新高。 圖／經濟日報提供

明泰去年受到原大股東友訊經營權大戰波及，第二大股東佳世達宣布公開收購以提升明泰持股後，目前持有股權超過六成，是單一最大股東，未來明泰除擴大產品及市場布局，更要攜手佳世達搶進垂直場域市場，成為未來營運成長關鍵。以下為專訪紀要：

戰力升級 整合仲琦優勢

問：去年明泰入主仲琦，明泰集團營運狀況如何？

答：去年因合併仲琦營收，全年合併營收達327.71億元，年增103.03%，排除仲琦貢獻，明泰營收年增38%，毛利率15.6%，較2019年16.5%衰退，稅後純益5.57億元，年增133%，每股純益1.03元。

去年除無線寬頻網路產品及企業行動方案的車聯網產品是成長兩大動力，受益宅經濟，數位多媒體部門也顯著成長。其實2020年營運表現不敢說很好，還有很大成長空間，但整體營運繳出的數字是超出預期。

明泰合併仲琦，加上疫情影響企業支出，去年產品線有所變化，區域都會網路占比從63%降至27%，預估交換器營收可望穩定成長，數位多媒體從14%提升到24%，是受惠於新機種出貨，企業端應用從1%提升到6%，除ADAS毫米波雷達24G已大量出貨，77G、79G也已小量出貨。

問：展望今年市況及發展重點？

答：宅經濟效應持續發酵，做好與疫情共處的準備，加上匯率波動影響，以及因應國際貿易關係所做生產基地比重的調整，明泰審慎樂觀面對挑戰，但維持穩健成長的力道。

明泰未來的策略就是5G跟智慧物聯，2021年有四大發展目標及重點，首先「固本」，要優化原有事業，包含提供企業工業資料中心及電信用高階交換器，結合有線寬頻通路、提供無線寬頻產品差異化服務，包含整合仲琦產品及客戶優勢，持續強化數位多媒體產品力，包含以攝影機技術為主的多媒體應用等等持續強化、深化。

另外是「擴張」，持續擴大新產品，包含5G端到端整體解決方案；「創新」是增加新場域的應用，強化垂直市場、資料中心、電信網路、汽車電子等領域新應用並以「M&A」補強能力；增加出海口，除既有產品線，也要開拓新產品線，增加未來營運成長新領域。

明泰掌握有線、無線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，天羅地網的涵蓋，運用在智慧城市、智慧製造、智慧醫療與智慧家庭等領域，透過IT 、CT 、OT架構整合，提供具高性價比的端到端完整解決方案。

全球布局 訂單看到明年

問：目前主要產品線及研發計畫如何？

答：四個產品事業體包含無線寬頻網路、區域都會網路、數位多媒體網路、企業行動方案。無線寬頻網路事業體部分已投入5G小型基站、支援Sub-6G 與米波的5G用戶端設備（CPE），並結合WiFi 6無線網路技術，可深入企業與家庭市場。

區域都會網路事業體方面，高速乙太網路交換器已升級400G，可用於資料中心及5G雲端核心網，並投入XGS PON OLT新世代光纖接取網路設備、DCSG分散式基站交換機路由器。

圖／經濟日報提供

數位多媒體網路事業體則推出全系列高、低階種類的網路監控攝影機導入自主動態視訊影像調適（AVS）及智慧影像分析技術。

企業行動方案事業體則發展77GHz/79GHz短、中、長距離車用毫米波雷達及環周感測系統，並結合車用環景影像系統，為車廠提供安全駕駛組件。

問：明泰全球生產基地布局及供應鏈缺貨及因應之道？

答：明泰進行全球生產基地布局，目前新竹總部有三條SMT線，大陸東莞九條，常熟有五條，越南廠將在今年第3季試產，初期開出三條SMT線，未來視客戶需求適度增加。

缺料問題自今年2月起愈來愈明顯，關鍵晶片交期拉長到46周及52周，零組件也有漲價狀況，明泰如實反映給客戶，同時建議客戶提前下單，目前客戶訂單能見度已看到2022年。對經營團隊來說，目前首要之事是衝刺追料。