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明泰董座黃文芳 要做出差異化
佳世達成為明泰（3380）最大股東後，派任佳世達網路通訊事業群總經理黃文芳兼任明泰董事長。黃文芳表示，網通產品技術門檻高，佳世達是大艦隊，大家一起努力，沒有人是絕對的老大，尊重專業，補強後援，避免重複投資。
黃文芳認為，佳世達集團與明泰等艦隊成員，包含在行政資源共享、互相協助，例如財務、法務專利等資源，同時避免重複投資，例如投資工廠，明泰越南廠接近佳世達地點，佳世達在前期的調查跟建置部分可幫上很多忙。
黃文芳同時感嘆，明泰的網通產品技術產品高，但競爭者眾，毛利率難以提升，更難從產品做出區隔。
黃文芳強調，無法在產品做出區隔，就要做出商業模式的差異化，未來要轉換商業模式，將積極透過M&A，鎖定品牌及SI業者，擴大明泰出海口，帶來新的高度成長機會。目前明泰現金及約當現金57.1億元。
明泰總經理林裕欽也說，明泰已經掌握天羅（4G、5G及未來6G）、地網（光纖）、神機妙算（邊緣運算及AI）三大技術，可以撐起智慧製造、智慧醫療智慧農業跟智慧城市，四大應用，將成為明泰深耕的垂直市場。
另一方面，林裕欽認為，明泰也將善用佳世達集團資源，佳世達擁有IT（資訊）、OT（營運技術）、優勢，明泰則有CT（通訊技術），可望整合解決客戶痛點。
佳世達董事長陳其宏透過股權策略結盟，打造佳世達大艦隊，結合100多艘大小船艦，分進合擊、雙贏互利，要創造台灣產業價值轉型平台。佳世達看好今年營收跟獲利將持續成長，其中認列明泰營收的網路通訊事業群，將成為今年營收成長最大的事業群。
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