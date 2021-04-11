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法人觀點／明泰 上季每股估賺0.14元

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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明泰（3380）受惠於市場對高速傳輸的需求提升，5GWiFi 6、10G PON與DOCSIS3.1等傳輸技術將使用者終端設備傳輸速度推升到10Gbps，高速傳輸成為推動網通產業持續成長的動力，因併入仲琦營收與IP-Cam出貨成長，去年全年營收達321.71億元，年增103.28%，稅後純益5.57億元，年增1.3倍。

分析師表示，今年第1季營運向來為傳統淡季，但因高速網通傳輸需求未減，對Cablemodem、PON、WiFi 6的需求維持於高檔，Wireless產品線營收季減幅度較輕，資料中心業者持續擴建，交換器維持於高檔、北美品牌客戶訂單回籠；因Multimedia營收比重下滑，交換器營收比重提升，預期產品比重轉佳，明泰首季毛利率將略優於去年第4季，預估單季稅後純益0.75億元，每股純益約0.14元。

展望2021年，北美交換器品牌客戶訂單從台系競爭對手回流至明泰，將帶動資料中心交換器與電信等級交換器出貨成長。

5G世代來臨，將帶動5G專網與5G FWA相關設備出貨商機，WiFi 6為新一代無線區域網路傳輸技術，將與5G、PON搭配串接起高速網傳輸服務，交換器、5G與WiFi 6將成為最大營收成長動能下，預估明年今年全年營收可望達到353億元，年增9.7%。

營收 5G WiFi

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