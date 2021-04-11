英特爾推新晶片 台廠樂

晶片大廠英特爾本月推出針對伺服器的10奈米製程新平台Ice Lake處理器晶片，平均性能將較上一代提高46%，業界看好，隨著新平台推出，本季伺服器出貨量將季增逾二成，廣達、緯穎、英業達、鴻海等供應鏈受惠。

英特爾上周推出針對伺服器市場的10奈米製程Ice Lake處理器晶片，第三代Xeon Scalable可擴展處理器的Ice Lake伺服器CPU，提供最高40核心，平均性能較上一代提高46%。

由於對手超微代號Milan的EPYC處理器提早推出，且採用台積電7奈米製。英特爾強調，將以「極具侵略性」的方式奪取市占。

英特爾目前仍為伺服器CPU龍頭，市占率超過九成，遠超對手超微、Arm；不過，在10奈米Ice Lake 伺服器平台遲到多年後，對手已蠶食英特爾在伺服器的市占。

研調機構TrendForce預估，第2季整體伺服器出貨表現隨著Ice Lake的推出，季增率可達21%。

目前伺服器平台仍以英特爾主導的x86占大宗，從英特爾伺服器平台的規劃來看，今年第1季Whitley Ice Lake的處理器已向資料中心業者小量出貨，預期第2季將大規模出貨至傳統品牌廠。

法人看好，國內伺服器供應鏈廣達、緯穎、英業達、鴻海等可望受惠，在英特爾新品效應帶動下，伺服器今年出貨走高。