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面板漲勢擴大 雙虎進補
4月上旬TV面板報價上漲，原因在於TV面板市場供需狀況轉佳、驅動IC等零組件缺料，由於近期玻璃基板、驅動IC等零組件短線缺料疑慮持續升高，2月、3月多數面板產品線漲幅持續擴大，市場法人看好友達（2409）、群創本季獲利展望更勝第1季。
群益、台新等投顧認為，觀察近期全球面板上、下游供應鏈，全球玻璃大廠康寧自第2季開始調漲玻璃基板價格，此外，康寧亦預估，玻璃基板供需吃緊狀況仍將維持數季；國際研調機構預估，第2季玻璃基板供需缺口約5~10%。
法人機構認為，由於玻璃基板供不應求狀況在第3季前尚不易改善，此一產業趨勢有助於整體面板市場秩序，並為推升面板報價的潛在動能。
另外，根據國際研調機構的預估，今年全球電視出貨量將增加至2.23億台，年成長3.1%；在各項面板產品線中，最具指標性的32吋面板報價自去年6月至今年3月的漲幅達134%，為此，電視品牌廠已陸續提高55吋以上機種的出貨比重，其中，以60吋機種為例，預估2021年出貨比重將提高至17.7%，較2020年提高了3個百分點。
同時，今年第1季全球筆記型電腦出貨量為6,530萬台，季增3.5%、年增46.5%，需求熱絡的狀況將持續至第3季，且樂觀預估今年全球筆記型電腦出貨量達2.49億台，年增10.5%。
分析師表示，面板報價於2020年受惠於居家辦公、線上教學、居家娛樂等防疫衍生需求而上漲，2021年迄今則再因驅動IC、玻璃基板、偏光片等零組件缺料疑慮升高而續強，本季缺料狀況仍無法完全改善，預估面板報價仍有上漲空間。
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