快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

群光EPS估逾2元 同期次高

經濟日報 / 記者劉芳妙╱台北報導

群光電子（2385）首季營收約251.3億元，改寫同期新高，法人預期，依該公司2月自結每股純益0.49元推算，首季每股純益上看逾2元，將寫同期次高。

群光日前公布3月合併營收約90.9億元，月增33%，年增20%，連三月改寫同期新高；首季營收約251.3億元，為同期新高，年增39%，季減1%。外界看好，群光在影像產品及鍵盤、電源出貨持續升溫下，今年營收有望逐季走高，全年營收及獲利有望再度改寫新猷。

法人表示，受惠筆電相關營收強勁，鍵盤及電源供應器成為群光上季營收主要動能；另一方面，因應客戶需求，群光泰國新廠已投產，以影像產品為主軸，配合新產能開出，看好今年群光來自影像產品成長性將高於鍵盤以及電源產品。

法人估計，群光今年影像事業全年成長幅度可達二成，主要動能來自非IT應用的歐洲車隊駕駛監控系統、視訊會議系統、拋棄式醫療內視機相機，加上現有智慧家庭應用的成長動能，新廠將主要因應新產品需求，有助拉高整體毛利率表現。

群光日前公布2月自結稅後純益4.14億元，年增1.67倍，每股純益0.49元。法人表示，群光去年毛利率以18.7%，創21年新高，營業利益率8.1%，為13年新高，因應今年原料成長上揚，群光有望順勢調整相關產品價格，轉嫁成本，看好今年毛利率及營益率將推升獲利成長，年度獲利成長幅度有望優於營收。

群光 營收

延伸閱讀

3月營收／精元月增69％ 寫同期紀錄

中職／看好莊韋恩敲再見安 洪總：不是事後諸葛

群光2月每股賺0.49元 年增1.67倍

Q1財報呼之欲出 如何早人一步發掘業績狂飆股？

相關新聞

英特爾推新晶片 台廠樂

晶片大廠英特爾本月推出針對伺服器的10奈米製程新平台Ice Lake處理器晶片，平均性能將較上一代提高46%，業界看好，...

第一類接觸／明泰 今年營收拚新高

網通製造大廠明泰（3380）2020年因合併仲琦營收，營收躍升並創歷史新高，董事長黃文芳表示，2021年受惠於布局多年的...

台積電周四法說 外資提四問

台積電將於本周四（15日）舉行法說會，外資依循往例，近期提出關注的四大重點，包括：資本支出方向、7／5／3／2奈米等先進...

明泰董座黃文芳 要做出差異化

佳世達成為明泰（3380）最大股東後，派任佳世達網路通訊事業群總經理黃文芳兼任明泰董事長。黃文芳表示，網通產品技術門檻高...

法人觀點／明泰 上季每股估賺0.14元

明泰（3380）受惠於市場對高速傳輸的需求提升，5G、WiFi 6、10G PON與DOCSIS3.1等傳輸技術將使用者...

3月營收／事欣科月增41％ 達能月增17％

事欣科（4916）公布3月營收為1.87億元，月增41.7%，連續二個月走揚，但較去年同期衰退67.8%；首季營收4.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。