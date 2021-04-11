群光EPS估逾2元 同期次高

群光電子（2385）首季營收約251.3億元，改寫同期新高，法人預期，依該公司2月自結每股純益0.49元推算，首季每股純益上看逾2元，將寫同期次高。

群光日前公布3月合併營收約90.9億元，月增33%，年增20%，連三月改寫同期新高；首季營收約251.3億元，為同期新高，年增39%，季減1%。外界看好，群光在影像產品及鍵盤、電源出貨持續升溫下，今年營收有望逐季走高，全年營收及獲利有望再度改寫新猷。

法人表示，受惠筆電相關營收強勁，鍵盤及電源供應器成為群光上季營收主要動能；另一方面，因應客戶需求，群光泰國新廠已投產，以影像產品為主軸，配合新產能開出，看好今年群光來自影像產品成長性將高於鍵盤以及電源產品。

法人估計，群光今年影像事業全年成長幅度可達二成，主要動能來自非IT應用的歐洲車隊駕駛監控系統、視訊會議系統、拋棄式醫療內視機相機，加上現有智慧家庭應用的成長動能，新廠將主要因應新產品需求，有助拉高整體毛利率表現。

群光日前公布2月自結稅後純益4.14億元，年增1.67倍，每股純益0.49元。法人表示，群光去年毛利率以18.7%，創21年新高，營業利益率8.1%，為13年新高，因應今年原料成長上揚，群光有望順勢調整相關產品價格，轉嫁成本，看好今年毛利率及營益率將推升獲利成長，年度獲利成長幅度有望優於營收。