快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

融程電 攻強固型NB市場

經濟日報 / 記者吳凱中╱台北報導

工業電腦廠融程電（3416）受惠歐美客戶專案大單持續出貨，今年首季營收繳出佳績，受惠相關專案出貨動能持續，公司樂觀看待本季，預估可望持穩高檔。同時，在站穩強固型平板市場後，融程電也拓展新業務，進軍市場規模約25億至30億美元的強固型筆電市場。

融程電去年接獲歐系客戶車檢平板及美系客戶倉儲物流平板專案，訂單延續至今年上半年，帶動首季營收來到5.84億元，季增2.7%、年資67.1%，連續三季改寫歷史新高紀錄。

展望第2季，由於專案出貨動能持續，公司樂觀營運走勢，預估可望持穩高檔，但仍要視零組件缺料情況而定，若出現缺料導致出貨遞延，法人預估營收可能較首季略降。

融程電業務橫跨ODM及自有品牌，2020年自有品牌占比75%、ODM 25%；若以產品銷售比重來看，強固型平板／嵌入式系統模組占82%，之後依序為液晶顯示應用設備及模組占14%，以及其他4%。

融程電看好，工業應用領域企業行動化的趨勢，使得硬體需求從固定式裝置（如強固型螢幕顯示器及嵌入式電腦），轉移至強固型平板電腦以及強固型筆電，尤其強固型平板將搶占更多市場份額。

融程電預估，強固型平板市場每年將呈現雙位數成長，並在五年內翻倍。同時，在企業行動化趨勢下，加上取得日本競爭對手市占率，融程電預期相關業務營收每年將增長20%至30%。

融程電站穩強固型平板市場後，下一步揮軍強固型筆電市場。

平板電腦 融程電 營收

延伸閱讀

買一晚送一晚！台北士林萬麗 X 台中豐邑 新雙城之旅

日經：缺料風暴燒向MacBook

台安醫院涉詐遭查 健保署：近兩年都有違規紀錄

全新BMW Yours 多元智選專案 量身打造多元彈性購車方案

相關新聞

英特爾推新晶片 台廠樂

晶片大廠英特爾本月推出針對伺服器的10奈米製程新平台Ice Lake處理器晶片，平均性能將較上一代提高46%，業界看好，...

第一類接觸／明泰 今年營收拚新高

網通製造大廠明泰（3380）2020年因合併仲琦營收，營收躍升並創歷史新高，董事長黃文芳表示，2021年受惠於布局多年的...

台積電周四法說 外資提四問

台積電將於本周四（15日）舉行法說會，外資依循往例，近期提出關注的四大重點，包括：資本支出方向、7／5／3／2奈米等先進...

明泰董座黃文芳 要做出差異化

佳世達成為明泰（3380）最大股東後，派任佳世達網路通訊事業群總經理黃文芳兼任明泰董事長。黃文芳表示，網通產品技術門檻高...

法人觀點／明泰 上季每股估賺0.14元

明泰（3380）受惠於市場對高速傳輸的需求提升，5G、WiFi 6、10G PON與DOCSIS3.1等傳輸技術將使用者...

3月營收／事欣科月增41％ 達能月增17％

事欣科（4916）公布3月營收為1.87億元，月增41.7%，連續二個月走揚，但較去年同期衰退67.8%；首季營收4.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。