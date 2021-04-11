融程電 攻強固型NB市場

工業電腦廠融程電（3416）受惠歐美客戶專案大單持續出貨，今年首季營收繳出佳績，受惠相關專案出貨動能持續，公司樂觀看待本季，預估可望持穩高檔。同時，在站穩強固型平板市場後，融程電也拓展新業務，進軍市場規模約25億至30億美元的強固型筆電市場。

融程電去年接獲歐系客戶車檢平板及美系客戶倉儲物流平板專案，訂單延續至今年上半年，帶動首季營收來到5.84億元，季增2.7%、年資67.1%，連續三季改寫歷史新高紀錄。

展望第2季，由於專案出貨動能持續，公司樂觀營運走勢，預估可望持穩高檔，但仍要視零組件缺料情況而定，若出現缺料導致出貨遞延，法人預估營收可能較首季略降。

融程電業務橫跨ODM及自有品牌，2020年自有品牌占比75%、ODM 25%；若以產品銷售比重來看，強固型平板／嵌入式系統模組占82%，之後依序為液晶顯示應用設備及模組占14%，以及其他4%。

融程電看好，工業應用領域企業行動化的趨勢，使得硬體需求從固定式裝置（如強固型螢幕顯示器及嵌入式電腦），轉移至強固型平板電腦以及強固型筆電，尤其強固型平板將搶占更多市場份額。

融程電預估，強固型平板市場每年將呈現雙位數成長，並在五年內翻倍。同時，在企業行動化趨勢下，加上取得日本競爭對手市占率，融程電預期相關業務營收每年將增長20%至30%。

融程電站穩強固型平板市場後，下一步揮軍強固型筆電市場。