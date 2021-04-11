3月營收／事欣科月增41％ 達能月增17％

事欣科（4916）公布3月營收為1.87億元，月增41.7%，連續二個月走揚，但較去年同期衰退67.8%；首季營收4.32億元，年減72.9%，符合市場預期。

事欣科說明，3月與首季營收較去年同期銳減，主因該公司已對原子公司恩德喪失控制力，無法再認列恩德營收，這項變因已於先前公告。

法人表示，事欣科去年第2季開始受疫情影響，訂單及產品出貨動能下滑，導致營運偏弱，所幸今年美國各項經濟活動陸續恢復產業秩序，事欣科客戶已陸續恢復下單及出貨，加上新產品出貨挹注，帶動事欣科航太電子線束、博弈及國防工業等三大產品領域皆有不錯表現，推升營收逐步復甦。

【記者陳昱翔╱台北報導】太陽能廠達能（3686）受惠近期多晶矽價格續揚，帶動3月營收達1,240萬元，月增17.9%、年增38.7%；首季營收3,308萬元，年增25%。

達能指出，3月因多晶矽原料廠庫存偏低，客戶端對於高品質矽原料需求持續殷切，並出現短缺，加上物流運輸速度放慢，推升多晶矽價格續揚，帶動該公司營收成長。

達能為太陽能多晶矽晶圓生產製造廠商，主要客戶為台灣、大陸、日本及歐美專業太陽能電池晶片製造商。達能表示，自年初以來，多數廠商備料積極，加上大陸多晶矽原料供給於第3季末才有新增產能開出，因此多晶矽原料處於供不應求的狀態。