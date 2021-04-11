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帆宣、盟立、志聖 顯示器產業營運加溫
顯示器產業營運重登四年前榮景，顯示器設備、廠務和材料供應商帆宣、盟立、志聖、大量營運，也隨兩岸面板廠加碼資本支出，營運同步加溫；並擴大參與「2021 Touch Taiwan 系列展」，秀出堅強實力。
通吃半導體與面板兩兆產業的帆宣，今年3月合併營收27.64億元，月增60.3%，年增52%，站上單月歷史新高。今年首季合併營收達65.69億元，季減8.7%，年增19.5%，是歷年同期新高。
大量今年3月合併營收3.65億元，月增39.4%，年增176.5%，今年前三個月連續交出業績倍增佳績，並寫近32個月新高。第1季合併營收9.58億元，季增14.1%，年增196.5%，刷新近十季新高。大量今年接單再傳捷報，截至今年3月底在手訂單約當去年全年營收24.3億元，確立今年營運升溫走勢。
志聖、均豪、均華三家關係企業去年組成G2C聯盟，將採共享資源，合力共創模式，提供半導體客戶更優質服務及完整一站式解決方案。
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