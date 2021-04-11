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台積15日法說 法人看旺獲利

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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左右台股走勢與科技產業第2季與下半年風向球的「護國神山」台積電，將在15日召開線上法說會。台積電首季營運表現符合公司預期，3月營收如預期也創下歷史新高，日前已宣布三年1,000億美元在全球擴產與研發投資計畫。

法人估計，台積電首季在先進製程持續放量、匯率有利出口因素下，首季每股純益（EPS）有機會超過5.2元，甚至有機會挑戰單季歷史新高。

台積電今年首季營收3,624.1億元，年增16.6%，並較去年第4季營收3,615.3億元成長，季成長0.2%，順利改寫單季歷史新高，也略高於市場機構預測平均值的3600億元。

由於台積電今年取消銷貨折讓優惠，加上16奈米以下先進製程持續放量，有助於產品均價持續攀高，同時外部匯率的不確定因素也相對去年下半年淡化，整體對首季存在加分效果，惟實際數字尚待台積電公布。

台積電今年首季法說會上，除了實際結算首季獲利數字、第2季展望之外，各界也關注包含台積電未來三年1,000億美元投資實際規畫、美國擴充第二個生產基地進展、配息是否拉高，以及對於市場趨勢展望變化。

另一方面，美國官方持續關注半導體供應安全議題。台積電高階主管將受邀參加美國時間12日由白宮召開的「半導體與供應鏈彈性執行長峰會」視訊會議，該會議包含美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），三大美國汽車製造商通用、福特、克萊斯勒集團母公司代表以及英特爾、三星、格芯與恩智浦，以及美光、戴爾、AT&T、戴爾、醫材商美敦力高階主管都將與會。

台積電對全球先進製程、成熟製程需求看法備受各界關注，儘管成熟製程看似供不應求，但台積電已率先示警產業因不確定因素而有重複下單疑慮。台積電董事長劉德音日前以TSIA理事長身分提到，28奈米現在看供不應求，但其實看全球的產能仍大於需求。言下之意預告台積更多資源投資用於先進製程，也呼應台積電總裁魏哲家日前罕見發信給客戶，提及的投資用於領先技術的製造和研發。

台積電 半導體 奈米

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