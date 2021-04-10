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仁寶、英業達、緯創 3月營收報喜
訂單遞延與需求好，帶動電子代工大廠第1季營收紛創高點。仁寶昨（9）日公布3月營收1,081.48億元，較上月成長53%，較去年同期成長33.9%，站上千億元、創史上第三高。3月筆電出貨達550萬台，月增66.67%、年增48.65%，創歷史次高。
仁寶第1季營收2,699.92億元，年增48.3%，季減19.1%。第1季筆電出貨1,310萬台，季減16.56%、年增 67.95%，寫下最旺首季紀錄。
仁寶表示，筆電訂單能見度已達上半年，營運淡季不淡，但憂心處理器、面板、電源IC等零組件吃緊，將讓部分訂單遞延出貨。
英業達公布3月合併營收410.01億元，月增30.3%、年減2.1%。第1季營收1.118.48億元，季減10.9%、年增26.1%。 3月筆電出貨達170萬台，月增13.33%、年減5.56%，首季筆電出貨達480萬台，季減7.69%、年增 41.18%。
英業達認為，第1季筆電出貨是全年谷底，但隨著英特爾推出筆電、伺服器新平台 Tiger Lake、Ice Lake後，動能回溫，第2季筆電、伺服器、智慧裝置三大產品線都將恢復成長。
緯創3月營收690.92億元，月增39.64%，年增1.11%，主要是筆電、伺服器、桌機與顯示器四大產品線全面成長，預期第2季四大產品線的出貨量，將全面季增兩位數。首季營收達1,771.39億元，季減23.8%、年增1.99%。
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