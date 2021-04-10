遠距商機旺 廣達創最強Q1

廣達昨（9）日公布3月營收944.52億元，月增17.85%，年增20.92%。廣達預估，第2季出貨量將持續成長，但受限料源供應持續吃緊，無法預估成長數字。

廣達第1季營收2,689.53億元，年增41.36%，季減11.2%，為歷年同期新高，創下史上最旺第1季。

廣達表示，3月筆電出貨660萬台，較2月增加60萬台，較去年同期420萬台，成長57%，僅次於去年12月的710萬台，為歷史次高出貨量。第1季筆電出貨1,900萬台，季減3.6%，年增160％，為單季筆電出貨量次高，主要是受惠Chromebook機種出貨量大增。

廣達表示，遠距上班與遠距教學商機持續暢旺，加上3月是筆電季底的拉貨效應，推升3月筆電出貨量維持旺季水準，第2季筆電出貨量將較第1季成長，但無法預估成長目標，主要是不知道追料能追到多少，由於零組件仍吃緊，部分訂單遞延到第2季。

廣達筆電以消費性機種為主，往年的第1季出貨量，通常季減20%至25%，主要是歐美傳統購物旺季是第4季，因此，廣達第4季筆電出貨量，特別強勁，隨著進入第1季傳統淡季，歐美買氣縮手，出貨量會大幅下滑。但是今年第1季筆電出貨量僅季減3.6%，需求非常強勁。

除了筆電之外，廣達是雲端伺服器龍頭，囊括蘋果、Google、亞馬遜、臉書與微軟等所有雲端大咖的訂單，隨著超微（AMD）與英特爾，都陸續發表新的雲端伺服器處理器，在新產品拉貨效應之下，將開始推升廣達雲端伺服器第2季的成長。

為因應伺服器業務的持續成長，廣達在新北市林口興建的第三生產大樓，樓高八層，主要是作為研發與生產大樓使用。