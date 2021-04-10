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面板業轉型高值化 爆發力顯現

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

面板業去年年初還在過苦日子，在谷底期間友達、群創積極轉型，走高值化、跨域產品研發，現在本業利潤轉佳，更讓長期營運有爆發潛力。友達以「雙軸轉型加一」策略，發展高階產品與場域經濟，強化組成生態圈；群創喊出「轉型再造 ‧ 價值躍進」，以面板技術為核心，跨足航太、醫療及半導體封裝領域，也搶進高階車用面板市場。

友達董事長彭双浪表示，「雙軸轉型加一」是以「Go Vertical」和「Go Premium」為軸心，朝垂直領域解決方案和高附加價值化方向邁進；「加一」則是Smart Investment 2.0，投資布局智慧場域經濟，建構完整生態圈競爭力。

友達的顯示器本業積極朝高階產品發展，超高階8K+ZBD產品開發技術為業界領頭羊，目前仍是唯一能供貨8K無邊框產品的面板廠；旗下筆電產品則有超低能耗、超窄邊框的高階筆電面板，擁全球70%市占率，為最大高階筆電面板供應商。

在新世代顯示技術布局上，友達除了已推出Mini LED電競產品，也透過轉投資富采整合產業鏈；Micro LED方面，友達與技術指標廠錼創合作，已完成開發9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器。

群創全力發展非顯示器業務，包括液晶超表面平板衛星天線、X光平板偵檢器以及面板級扇出型封裝等。

車用面板 友達 顯示器

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