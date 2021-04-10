大立光目標價 三外資下修

股王大立光法說會報憂，繼看淡4月營運，5月缺料衝擊也欠缺成長動能，大和資本等七外資更新動態，包括大和進一步將目標價下修到4,000元，野村降至3,625元，但兩家重申買進，另有美銀持續喊賣，目標價下修到2,700元。其中，大和與野村皆認為，大立光短線營運雖有逆風，但下半年復甦確立，鏡頭升級趨勢可期。

主要外資新一波調整，包括大和重申「買進」，目標價4,200元降至4,000元，野村維持「買進」，目標價3,820元下調到3,625元，美銀重申「劣於大盤」，目標價2,800元降至2,700元。

另有四家維持股價預測，包括瑞士信貸「優於大盤」，目標價4,200元；花旗「買進」，目標價4,090元；滙豐「持有」，目標價3,000元；日前已調降大立光的摩根大通，重申「中立」評級及3,200元。

大和基於大立光近期訂單能見度不佳，特別是5月出貨持續受缺料衝擊，同時下修今、明年財測，但大和提到，大立光對長線鏡頭升級趨勢樂觀，包括高畫素、7P/8P/9P、大光圈及小鏡頭需求都看好，高規格產品客戶也願意因應缺料遞延生產而非取消，顯示後續動能有提升契機。

大立光美系客戶導入VCM鏡頭進度樂觀，對此大和也看好，VCM量產後滲透逐步提高，能成為大立光未來數年新引擎。