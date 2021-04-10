面板雙虎營收 飆破300億

面板雙虎友達、群創昨（9）日公告3月合併營收，雙虎營收都突破300億元大關，月增二成以上，並改寫近四年單月營收新高；第1季營收也成功達陣800億元之上。年、季雙增顯示面板廠受惠報價漲勢延燒帶動，業績持續增溫，面板價格不斷攀升，法人預期雙虎第2季營收將繼續走高。

友達3月合併營收達307.2億元，月增20%、年增49.8%，創近四年單月營收新高。友達指出，3月面板總出貨面積達221.1萬平方米，較2月增加10.1%，整體營收較去年大增則是因市場價格上漲、出貨量增加所致。

群創3月合併營收達309.9億元，月增22.3%、年增57.5%，同樣是近四年單月營收高點。群創表示，3月大尺寸合併出貨量共計1,336萬片，較2月增加15.4%；中小尺寸合併出貨量共計2,987萬片，較2月增加19.3%。

以季度來看，友達今年第1季累計合併營收達829.4億元，季增3%、年增54.5%，創近14季新高。出貨方面，第1季面板總出貨面積達635.4萬平方米，較去年第4季減少6.3%，與去年同期相比增加15.2%。

群創今年第1季累計合併營收則達到838.4億元，季增7.4%、年增66.4%，創下近15季新高。群創上季出貨則著重於大尺寸產品，今年第1季大尺寸合併出貨量共計3,747萬片，與去年第4季出貨量3,703萬片相比，增加1.2%；中小尺寸合併出貨量共計8,149萬片，與去年第4季出貨量8,328萬片相比，減少2.1%。

面板市況不斷加溫，雙虎是本周股市盤面亮點，友達、群創周漲幅分別達16.86%、15.46%。昨日股價逆勢上漲，友達收盤價來到24.6元，上漲1.25元、漲幅5.35%；群創收盤價則為24.65元，上漲0.65元、漲幅2.71%。