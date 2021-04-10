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台積3月營收創高 Q1登頂

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導
台積電公告3月營收達1,291.27億元，月增21.2%，創歷史新高。（歐新社）
台積電公告3月營收達1,291.27億元，月增21.2%，創歷史新高。（歐新社）

晶圓代工龍頭台積電昨（9）日公告3月營收達1,291.27億元，月增21.2%，年增13.7%，如市場預期創歷史新高，累計今年第1季營收則為3,624.1億元，月與季都創歷史新高。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

營運恢復常態、工作天數回升，各式消費性終端應用爆發再加上車市需求強勁，產能持續滿載，台積電原先預期第1季營收約127億至130億美元，平均匯率為1美元兌新台幣27.95元，即新台幣3,549.65億至3,633.5億元。實際第1季營收3,624.1億元，業績達陣更創新高。

去年下半年起爆發晶圓代工產能短缺，市場傳出台積電先前調漲8吋代工價格後，今年第2季將再針對12吋晶圓代工漲價，首度採取季度調整方式。法人推測，台積電今年底前有機會啟動三波漲價。

台積電下周四（15日）舉行線上法人說明會，法人普遍預期，因市場需求熱絡，接單持續滿載下，台積電第2季業績可望續創歷史新高紀錄。

製程技術領先是台積電競爭優勢，市場將持續關注台積電今年5奈米業績貢獻、3奈米發展進度；在海外布局方面，台積電美國亞利桑那州與日本材料研發中心進展都是市場關心重點。

晶圓代工廠世界先進也受惠於晶圓出貨量增加，3月營收達35.84億元，月增27.25%、年增24.57%，累計今年第1季營收為91.8億元，比去年第4季87.17億元增長約5.31%，相較去年同期約增加17.03%，3月營收和第1季營收也均創新高。

世界先進對今年第1季營運展望樂觀，產能利用率超過100%，單季營收預計達89億至93億元，將季增約2%至7%，創單季新高，實績偏預估值的中高標。

法人表示，從全年營運表現來看，在晶圓代工產能持續緊俏，世界先進今年營收及獲利可望再創新高。

台積電 晶圓代工廠 營收

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