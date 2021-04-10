日月光投控 業績攀峰

日月光投控昨（9）日公告3月營收為420.02億元，首季營收也達1,194.7億元，雙創同期歷史新高。法人認為打線封裝供需持續吃緊，日月光投控有更健康的訂價條件，看好全年獲利有望較去年大幅成長19%至20%，續創歷史新高。

日月光投控3月營收420.02億元，較2月366.2億元增加14.7%，比去年同期378.84億元增加10.9%，創同期新高；其中3月封測及材料營收257.33億元，較2月增加11%，比去年同期成長11.6%。

累計今年第1季營收達1,194.7億元，較去年第4季減少19.8%，比去年同期成長22.7%，也創同期新高。

法人指出，日月光投控第1季整體產能利用率超過85%，封裝測試及材料事業的產品平均銷售價格（ASP）提升，預估單季稅後純益可超過70億元，較去年同期大增逾八成，創同期新高。

日月光投控先前預期產能供需吃緊情況將持續至今年底，預計將在下半年新增約2,500台打線機、增加約10％的打線封裝產能，但外資指出，由於需求強勁，日月光投控可能新增3,000台打線機，新產能應可在第3季末準備就緒。

外資進一步分析，日月光投控今年代表本業獲利的營業利益可望明顯成長，營益率估超過8%，主要是供需增溫，帶動產能利用率攀升和產品價格環境逐漸有利，此外封測材料產品組合優化以及投控旗下環旭電子併購法國Asteelflash控股公司綜效可期。

展望今年全年，法人預估日月光投控封測及材料事業業績可年成長15%，電子代工服務和系統級封裝（SiP）業績可受惠5G天線和真無線藍牙耳機應用拉貨，估今年投控整體業績可年成長上看20%，續創新高。