家登首季營收報喜 本月完成全球先進製程載具客戶拼圖

晶圓傳載解決方案大廠家登精密(3680)今(9)日公布2021年3月合併營收為2.36億元，年增19 %，其中半導體業務成長幅度達40%。首季合併營收6.38億元，寫下歷年同期新高。

家登表示，首季交出亮眼成績單，主要受惠於全球半導體大廠資本支出持續增加、中國新建廠及車用電子需求大增三大動能挹注。

家登並宣布，該公司歷經三年，於本月完成EUV POD（極紫外光光罩傳送盒）最後一塊全球關鍵客戶拼圖，再次取得全球先進製程半導體領導廠關鍵訂單，在先進製程的領域擴大領先優勢。

家登表示，EUV POD能克服所有障礙，相容於全球各國不同的產線配置與在地自動化機台，與各大設備廠商緊密合作，共同貢獻半導體產業的成長與進步。家登歷年來投資高營收比重於提升研發能量，洞悉未來發展趨勢，提前佈局，才能在時機來臨時跟上腳步，提供對的產品，滿足需求。

家登第一顆EUV POD出現至今已超過10年，熬過漫長與艱辛的等待期，終於在近兩年先進製程成熟量產，收穫爆量成果，如今更完成全球布局，未來成長可期。

家登表示，下一步將複製先進光罩載具的成功模型於晶圓載具產品的開發與拓展。

家登晶圓載具系列切入市場時間較晚，但近年來遍布整個大中華市場，尤其中國政府近兩年來對新建晶圓廠的支持對家登來說如虎添翼，新建廠帶來的是立即需求量，在語言與文化的優勢加持下，中國的版圖拓展切入相對順利。

另外，中美貿易戰也為家登帶來轉戰效益，家登這兩年快速攻占中國多個關鍵客戶和新建廠，取得訂單也與客戶建立良好夥伴關係；國內市場部分，家登最為貼近客戶需求，將以技術與效率提升為訴求，在現有的晶圓載具上進行升級，相信今年必能收獲顯著成果，未來光罩與晶圓載具同步挹注集團營收與獲利，確立家登載具市場全球領航地位。