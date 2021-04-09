日月光投控3月及首季合併營收同創新高

封測大廠日月光投控（3711）今（9）日公布3月合併營收新台幣420.02億元，月增14.7%，創單月歷史新高；首季合併營收達1,194.7億元，同創單季歷史新高。

法人預估日月光投控今年獲利可逼近330億元，較去年大幅成長19%至20%，續創歷史新高，每股純益超過7.7元。

日月光投控自結3月合併營收中，封測及材料合併營收257.33億元，月增11%，年增11.6%。

日月光投控累計首季合併營收1,194.7億元，年增22.7%，反應在後段封測訂單需求強勁，日月光投控調漲封測報價，首季營運繳出單季歷史新高佳績，預料單季獲利也將有不錯成果。

法人預估，日月光投控目前訂單已看到年底，今年營運將呈現逐季走高。今年封測及材料事業營收年增可達15%，加上電子代工服務和系統級封裝（SiP）業績可受惠5G天線和真無線藍牙耳機應用拉貨，成長也強勁，讓集團今年營收增幅可達二成，獲利也將繳出投控成立以來歷史新高 ，每股純益上看8元。