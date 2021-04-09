走出營運谷底 朋億3月營收達3.38億元 月增51.8%

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億股司（6613）今日公布2021年3月合併營收達新台幣3.38億元，受惠主要客戶訂單拉貨需求增溫，帶動3月營收較上月的2.23億元成長51.8％；累計2021年第1季合併營收為7.86億元，年減16.6％。

朋億表示，受惠中國地區半導體、光電產業等主要客戶加大高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程施作訂單需求，推升整體營收表現較上月回升。

此外，觀察半導體供應鏈產能供需持續緊張，驅動兩岸半導體、光電及面板等產業積極建廠與擴廠來滿足龐大市場需求，再加上中國十四五計畫將持續深化發展半導體產業自主，並加快建設5G、AI、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施等，已明顯感受主要客戶拉貨需求提振、並加快資本支出投入計畫，截至第1季整體在手訂單金額已達歷年同期新高水位，有助於創造整體營運良好成長動能。

朋億進一步表示，為擴大公司市場競爭利基，已於第1季完成取得氣體設備及工程服務的銳澤實業51.31％股權，進一步完善公司旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統及氣體設備之業務、工程施作技術整合，且銳澤實業以聚焦兩岸半導體、光電及電子產業領域，其中以台灣區域銷售為大宗，不僅有助於擴大半導體、光電等產業主要客戶訂單需求，同步增進台灣地區接單利基，並達到分散客戶市場集中度的風險，整體效益將逐步於第2季持續展開，為未來營運成長增添柴火。

展望本季，朋億持審慎樂觀看法。看好中國政府持續加大推動半導體產業自主化趨勢，近期針對積體電路製造、封測、關鍵原料和軟體等半導體相關產業祭出免關稅優惠政策，創造公司業務良好發展條件，朋億仍持續採取積極擴大兩岸業務接單動能、在手訂單結構優化等策略，且目前整體在手訂單隨著半導體、光電產業等主要客戶拉貨需求提升，加上台灣地區綠能環保業務的油氣回收處理設備訂單挹注，有助於創造新一波良好營運表現。