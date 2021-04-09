崇越電3月營收8.78億元 創單月新高

電子材料供應商崇越電（3388）今日公布3月合併營收8.78億元，月增17.1%、年增更達61.8%，創單月新高；累計今年第1季合併營收22.11億元，年增25.4%，為十季來高點。

崇越電表示，疫後復甦帶動各產業訂單需求強勁，今年上半年矽利光產品供不應求情況將持續，目前訂單能見度相當高，對全年營運及獲利將有正面助益。

崇越電指出，消費性電子、5G及汽車等各項產業成長力道續強，而受到疫情影響甚深的紡織、製鞋、運動用品及化妝品等相關產業，也大致逐漸回復到正常水準。公司持續因應產業變動開發新產品、拓展新市場，並計畫布局海外新據點，未來在在全球景氣持續強力復甦下，可望陸續成為公司的營運成長動能。