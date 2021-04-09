鞋股營運旺 鈺齊、百和興業盤中攻漲停

鞋股受惠第1季營運表現暢旺，股價表現滿地開花。鈺齊-KY（9802）首季營收若以美元計價，衝上歷史新高，激勵今（9）日股價表現，盤中股價亮燈漲停，來到126.5元，創4個多月來新高位置；百和興業-KY（8404）首季營收亦創下同期新高，激勵股價開盤跳空漲停，並成功鎖在漲停價位。

百和興業-KY公告3月合併營收14.82億元，年增22.65%，為兩年多來新高，首季營收24.54億元，年增8.75%。包括3月營收和首季營收都創下同期新高。百和興業-KY表示，3月營收暴增主要是因房地產方面認列無錫建案「百和家天下二期」，該案戶數為167戶，3月開始交屋，單月約交屋51戶。另外，鞋材部分受惠於國際大廠訂單回溫，加上新產品效益浮現，使單月營收繳出佳績。

展望第2季，百和興業-KY表示，「百和家天下二期」還有100戶上下將在第2季陸續交屋，可望貢獻營收較首季成長，加上鞋材步入旺季，國際品牌大廠下單力道回籠，高附加價值的產品-緹花網布今年出貨持續攀升，預計占鞋材營收比重將由去年的個位數來到今年的雙位數，在產品結構調整下，有利鞋材毛利率表現。

鈺齊-KY公告3月合併營收11.45億元，創歷史同期新高，較去年同期增加45.48%，並使得首季營收來到34.17億元，年增23.22%，為歷史同期新高。若以美元幣別觀之，則今年首季營收突破1.2億美元，為單季營收歷史新高。

鈺齊-KY表示，歷年首季通常因傳統年節而影響實際工作天數，再加上仍因缺櫃而影響出貨營收認列，不過，今年首季產銷表現仍創歷史新高，代表產業成長趨勢樂觀可期，且公司經管能力及接單量能，已優於過往。

鈺齊-KY也持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，2020年各種投入與布局所持續累積的能量，將會實質展現在2021年及來年。