快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

鞋股營運旺 鈺齊、百和興業盤中攻漲停

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

鞋股受惠第1季營運表現暢旺，股價表現滿地開花。鈺齊-KY（9802）首季營收若以美元計價，衝上歷史新高，激勵今（9）日股價表現，盤中股價亮燈漲停，來到126.5元，創4個多月來新高位置；百和興業-KY（8404）首季營收亦創下同期新高，激勵股價開盤跳空漲停，並成功鎖在漲停價位。

百和興業-KY公告3月合併營收14.82億元，年增22.65%，為兩年多來新高，首季營收24.54億元，年增8.75%。包括3月營收和首季營收都創下同期新高。百和興業-KY表示，3月營收暴增主要是因房地產方面認列無錫建案「百和家天下二期」，該案戶數為167戶，3月開始交屋，單月約交屋51戶。另外，鞋材部分受惠於國際大廠訂單回溫，加上新產品效益浮現，使單月營收繳出佳績。

展望第2季，百和興業-KY表示，「百和家天下二期」還有100戶上下將在第2季陸續交屋，可望貢獻營收較首季成長，加上鞋材步入旺季，國際品牌大廠下單力道回籠，高附加價值的產品-緹花網布今年出貨持續攀升，預計占鞋材營收比重將由去年的個位數來到今年的雙位數，在產品結構調整下，有利鞋材毛利率表現。

鈺齊-KY公告3月合併營收11.45億元，創歷史同期新高，較去年同期增加45.48%，並使得首季營收來到34.17億元，年增23.22%，為歷史同期新高。若以美元幣別觀之，則今年首季營收突破1.2億美元，為單季營收歷史新高。

鈺齊-KY表示，歷年首季通常因傳統年節而影響實際工作天數，再加上仍因缺櫃而影響出貨營收認列，不過，今年首季產銷表現仍創歷史新高，代表產業成長趨勢樂觀可期，且公司經管能力及接單量能，已優於過往。

鈺齊-KY也持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，2020年各種投入與布局所持續累積的能量，將會實質展現在2021年及來年。

百和 鈺齊

延伸閱讀

疫情衝擊減緩景氣回溫 麗豐-KY軒郁首季營收齊揚

東陽3月營收創15個月高點 估到第3季淡季不淡

喬山3月營收年增13% 衝刺家用

鈺齊3月營收年增45% 同期新高

相關新聞

中華電攻5G AIoT 跨大步

中華電信（2412）5G AIoT大聯盟昨（8）日進駐高雄亞灣區，串聯台灣5G產業聚落落地高雄，加速推動5G創新產業實證...

京元電3月營收勁揚10% 創高

晶圓測試廠京元電（2449）受惠半導體需求強勁，訂單調整過渡期較市場預期短，昨（8）日公告3月營收達26.66億元，創歷...

玉晶光3月營收增31% 蘋果貢獻大

光學鏡頭廠玉晶光（3406) 昨（8）日公布3月合併營收8.15億元，月增31.95%，年減19.9%。累計玉晶光今年第...

電感大廠受惠需求強勁 奇力新3月營收增32%

電感大廠奇力新（2456）昨（8）日公告3月營收15.55億元，月增32.6%、年增20.7%，累計今年第1季營收43....

聯詠營收連三月攻頂 3月突破90億元 Q1同攀峰

驅動晶片龍頭聯詠（3034）昨（8）日公布3月營收95.29億元，月增9.35%，年增63.96%，累計今年第1季營收達...

緯穎3月營收增32% 本季增溫

緯穎（6669）昨（8）日公布3月營收為153.40億元，月增32%，年增41.2%；第1季營收392.86億元，年增1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。