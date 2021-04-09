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外資看旺面板 三雄早盤攜手漲逾7%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

面板族群近期銳不可當，三雄群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）今（9）日再度攜手攻高，早盤均漲逾7%，群創、友達股價站上25元大關，為近十年來新高；彩晶股價向上突破17元，更是達到近17年來的高點。

友達今日早盤高點來到25.5元，上漲2.15元、漲幅9.2%，為2011年4月以來新高；群創股價一度來到25.9元，上漲1.9元、漲幅7.9%，為2011年6月以來新高；彩晶盤中股價攻上17.7元，上漲1.2元、漲幅7.3%，為2004年5月以來高點。

外資券商近期出具報告指出，面板業現已浮現三大利多，使得前景比原先更為看好。首先是市場需求比預期更加扎實，今年第1季持續加速去化庫存；加上玻璃、驅動IC等零組件缺貨沒有明顯好轉，供應商只能滿足約85%需求，缺料情況也將延續至下半年。

長期來看，面板產業在韓廠逐步退出後，供需變得更加健康，而且中國官方大幅降低對其國內LCD面板廠補助，陸廠擴產腳步放緩，使得這波面板景氣彈升將不只是景氣循環，而是整體產業結構都會獲得改善。

面板報價方面，業界普遍認為第2季仍會延續先前價格上漲的趨勢，漲幅將在10~20%之間；而該外資券商更是看好漲勢將走到第3季，第4季雖可能高檔拉回，但主要是季節性調節，而非供過於求。

友達將在4月29日召開線上法人說明會， 預期屆時會公布第1季財報，並針對財務及營運現況進行說明。法人估計，友達、群創雙虎都能在第1季繳出稅後純益達百億元的佳績。

面板 友達 群創

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