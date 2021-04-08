京元電3月合併營收26.66億元 寫單月新高

晶圓測試廠京元電 (2449) 受惠5G基地加速布建及遠距應用晶片訂單強勁，結算3月合併營收26.66億元，月增10.9%，創單月歷史新高，年增7%；累計第1季合併營收76.3億元，為單季歷史次高，年增9%。

隨產能稼動率拉升，法人看好京元電第2季毛利率、稅後純益也將繳出佳績，預估毛利率可達28%，單季獲利可達歷史次高水準。

另一封測廠矽格結算2021年3月合併營收11.97億元，呈現雙升，月增7.8%、年增17.8％；首季合併營收35.04億，年增28.9%，也是單季歷史次高。

矽格公司表示，在全球半導體缺貨情況持續發酵，5G手機滲透率快速增加，相關晶片需求強勁。矽格集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售仍持續暢旺，記憶體、車用電子、高速運算、比特幣、遊戲機等晶片也逐漸增加且有客戶包下部分產能。相關晶片測試線稼動率仍維持高檔。加計投資公司的營收後，矽格3月合併營收仍創歷年同期新高。