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導線架廠長科 界霖3月合併營收同寫單月新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

導線架廠長科*(6548)和界霖3月合併營收同創單月歷史新高。長科*3月合併營收9.85 億元，月增26.0%、年增26.9%；界霖3月合併營收5.17億元，月增 20.4%、年增45.3%。

長科*累計今年第 1 季合併營收為 27.2 億元，季增1.3%，也創單季新高，年增 26.3%。

界霖累計今年第1季合併營收為14.52億元、年增49.8%。

法人指出，長科*和界霖分居資通訊及車用導線架的指標廠，由於首季價格漲幅仍不明顯，但二公司3月均同創單月新高，反映遠距相關晶片及車用晶片拉貨動能強勁，預料隨著第2季導線架漲幅拉升，營收和獲利將繳出更優於第1季的成績。

目前長科*和界霖均逐步提升產能，有利營運逐季走高 。

長科*為因應客戶強勁的訂單需求，已加緊開出四方平面無引腳（ QFN ）封裝用蝕刻法導線架產能，進而推升營收走揚。長科*將持續優化產能，以提高產出，盡可能滿足客戶需求。

營收 晶片

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