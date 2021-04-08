奇力新3月營收15.55億元 月增三成
電感大廠奇力新（2456）今（8）日公告3月營收15.55億元，月增32.6%、年增 20.7%，累計今年第1季營收43.63億元，季減8.9%、年增 32.9%，均寫下同期新高。
奇力新在今年3月雖然處分電阻廠旺詮，併入帛漢，導致營收出現缺口，不過在客戶端拉貨動能強勁，需求暢旺以及工作天數恢復正常下，營收不但較前月增加，更寫下同期新高，展望第2季，受惠宅經濟與大中華區的強勁需求，也將持續提升產出，以因應市場需求的成長。
整體來看，今年以來，電感廠普遍受惠需求強勁，3 月及第一季營收都繳出亮眼表現，電感廠臺慶科（3357）3月營收達5.19億元，衝上歷史單月新高，月增38.8%、年增56.8%；累計今年第1季營收 13.74 億元，年增 56.8%、季增 13.7%，寫同期新高、歷史次高。
面板電感廠今展科（6432）3月營收則為1.04億元，月增29.8%、年增 22.7%；累計今年第1季營收3.06億元，年增34%、季增4%，也寫下同期新高。
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