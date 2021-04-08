閎康3月合併營2.72億元 月增26.8%

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布2021年3月營收為2.72億元，月增 26.8%、年增15.2%。

閎康表示，3月合併營收顯著成長，主因先進製程及第三代半導體需求增加，帶動MA營收成長所致。閎康為兩岸測試分析領域之領導者，目前在台灣、中國及日本設有實驗室，受惠於半導體產業蓬勃發展，三大業務領域材料分析（MA）、可靠度分析（RA）及故障分析（FA），皆保持年成長。

近期晶圓代工大廠台積電向客戶發信，宣布將啟動3年1,000億美元投資計畫，主因該公司看到全球對半導體根本性的巨大需求，為因應未來的需求而增加產能。宣示對未來半導體產業展望樂觀。

此外，近期車用晶片缺貨，各國政府透過政府的管道向台灣半導體產業求救，也凸顯台灣半導體產業的重要性。隨著燃油車轉向電動車，自駕車等級逐漸提升，未來車用電子將持續蓬勃發展，加速5G、高效能運算（HPC）、AI人工智慧應用成長，相關晶片開發速度將加快，可以預見，不論IC設計業者及晶圓代工業者，皆更為倚賴檢測實驗室的檢測能量，閎康將持續受惠。

閎康指出，由於大客戶積極開發先進製程，公司相關材料分析設備於2020年下半年即以達相當高的利用率，公司也因應大客戶需求，後續將於南科成立第二實驗室，法人預估下半年MA成長幅度會不錯，有機會來到20%左右。

閎康的材料分析另一需求來源來自第三代半導體，由於各國政府皆已設定碳中和目標，因而汽車電動化長期趨勢明確，第三代半導體具禁帶寬度大、擊穿電場強度高等特性，成為電動車功率元件的主要半導體材料。

整體而言，閎康自2015年以來因應客戶需求，積極投資必要資本支出，已完整佈局FA、MA及RA三大業務，隨著新興產業越來越倚重半導體推動，相關晶片之研發投入有增無減，晶片檢測需求伴隨提升，將持續推動閎康業績成長。