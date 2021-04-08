快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

閎康3月合併營2.72億元 月增26.8%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布2021年3月營收為2.72億元，月增 26.8%、年增15.2%。

閎康表示，3月合併營收顯著成長，主因先進製程及第三代半導體需求增加，帶動MA營收成長所致。閎康為兩岸測試分析領域之領導者，目前在台灣、中國及日本設有實驗室，受惠於半導體產業蓬勃發展，三大業務領域材料分析（MA）、可靠度分析（RA）及故障分析（FA），皆保持年成長。

近期晶圓代工大廠台積電向客戶發信，宣布將啟動3年1,000億美元投資計畫，主因該公司看到全球對半導體根本性的巨大需求，為因應未來的需求而增加產能。宣示對未來半導體產業展望樂觀。

此外，近期車用晶片缺貨，各國政府透過政府的管道向台灣半導體產業求救，也凸顯台灣半導體產業的重要性。隨著燃油車轉向電動車，自駕車等級逐漸提升，未來車用電子將持續蓬勃發展，加速5G、高效能運算（HPC）、AI人工智慧應用成長，相關晶片開發速度將加快，可以預見，不論IC設計業者及晶圓代工業者，皆更為倚賴檢測實驗室的檢測能量，閎康將持續受惠。

閎康指出，由於大客戶積極開發先進製程，公司相關材料分析設備於2020年下半年即以達相當高的利用率，公司也因應大客戶需求，後續將於南科成立第二實驗室，法人預估下半年MA成長幅度會不錯，有機會來到20%左右。

閎康的材料分析另一需求來源來自第三代半導體，由於各國政府皆已設定碳中和目標，因而汽車電動化長期趨勢明確，第三代半導體具禁帶寬度大、擊穿電場強度高等特性，成為電動車功率元件的主要半導體材料。

整體而言，閎康自2015年以來因應客戶需求，積極投資必要資本支出，已完整佈局FA、MA及RA三大業務，隨著新興產業越來越倚重半導體推動，相關晶片之研發投入有增無減，晶片檢測需求伴隨提升，將持續推動閎康業績成長。

半導體 晶片

延伸閱讀

台股衝萬七 半導體、電動車為領頭羊？

拜登端2兆牛肉 誰受惠？

晶片信用卡有複製盜刷技術？ 夫妻疑點多無罪逆轉有罪

晶片短缺 上汽汽車恐減產20萬輛

相關新聞

聯發科登千元台股收漲111.08點 三大法人買超56.58億

台股今（8）日開低走高，千金股添上新血，聯發科（2454）收在1,020元，台積電（2330）翻紅，聯電（2303）、大...

IC設計比價行情啟動 誰低估？

清明連假期間美國指數領先創高，四大指數道瓊、S&P500、費半指數皆創歷史新高，那斯達克則是收復所有均線緊跟在後，台股連假過後開高走高，指數寫下16804歷史新高，台積電回穩後，指數能創高就是多頭，資金回流電子...

大立光首季財報 每股純益39.62元

股王大立光（3008）今（8）日公布今年第1季稅後純益53.15億元，季減24%、年減21%，每股純益39.62元。

華碩、和碩都亮微警訊...財報達人：17檔ESP為正、營業現金流卻是負的公司

每當財報公布時，大多數投資人都只關注獲利數字或成長性。 其實，透過現金流量表檢視企業獲利品質，更能找到真正放心投資的標的。

大立光法說前陷3,000元保衛戰 早盤一度失守

大立光（3008）今（8）日收盤後將召開線上法說會，但外資近期持續賣超，統計已連七賣，早盤以3,000元平盤開出，早盤一...

聯電犀利 營收寫雙高

聯電受惠產能滿載及漲價效益，昨（7）日公告3月合併營收近166.2億元，創新高，月增近11.2%，年增逾14%。首季合併...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。