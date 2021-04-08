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普萊德營運回溫 3月營收1.2億元

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌業者普萊德科技（6263）公布3月自結合併營收為1.2億元，較去年同期成長24.12%，月增23.7%，累計第1季自結合併營收為3.11億元，較去年同期成長5.13%。

普萊德看準軌道運輸網路通訊需求，推出工規等級扁平式網路交換器 (WGS-5225-8MT)，以專利設計扁平式機身搭載8個軍規M12防水埠和2個Gigabit傳輸埠，具備bypass旁路功能、支援國際標準ERPS不間斷備援協定，在高鐵、火車、貨櫃運輸等等震動頻繁的環境下，保障網路傳輸不中斷。此外，普萊德工業級2.5G光纖網路交換器 (IGS-620TF)提供雙埠2.5Gbps SFP支援，耐攝氏零下40度至高溫75度寬溫範圍運作，輕巧堅固的機身易於安裝在狹小空間，極適合交通網路通訊應用。

普萊德表示，將於 4月12日至4月16日線上參加Hannover Messe 2021 漢諾威工業展，發表工業物聯網智慧網管設備和解決方案，包括最新工業級802.3bt PoE++ 95足瓦第三層網管交換器、5G NR IoT閘道器、工控通訊EtherCAT傳輸設備、再生能源供電智慧網管控制器，效率化達成網路基礎建設，促進智慧交通、工業物聯網、工業自動化網路之數位轉型。

普萊德 5G

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