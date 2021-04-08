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太陽能需求回暖 茂迪3月營收創18個月新高

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導
太陽能模組廠茂迪（6244）今（8）日公告3月營收4.69億元，月增38.8%、年增55.1%，單月營收創18個月以來新高。圖／聯合報系資料照片
太陽能模組廠茂迪（6244）今（8）日公告3月營收4.69億元，月增38.8%、年增55.1%，單月營收創18個月以來新高。圖／聯合報系資料照片

太陽能模組廠茂迪（6244）今（8）日公告3月營收4.69億元，月增38.8%、年增55.1%，單月營收創18個月以來新高，業績表現不俗，成長主因來自工作天數恢復正常以及市場需求回溫。

茂迪今年首季營收11.08億元，季增27.1%、年增48.7%。法人指出，茂迪營收略優於預期，今年在國內裝置量推升下，預料茂迪業績表現有望較去年成長，展望偏樂觀。

據悉，台灣去年太陽能裝置量約1.6 GW（10億瓦），今年政府的光電目標是3 GW，等於需求翻倍成長，從今年初開始，不少太陽能系統業者積極搶標案，甚至提前向模組廠叫料，顯示市場需求比去年回升不少。

針對產能規劃，茂迪目前模組產能550 MW；其中200 MW位於大陸蘇州、350 MW位於台灣，現階段也積極計畫擴產；茂迪並預估第2季訂單能見度高，第3季是傳統旺季，屆時產能利用率將滿載。

國內太陽能廠去年歷經「七七事變」，不少業者原先對今年裝機量預估持保守看法，但目前業界與政府積極溝通，加上愈來愈多系統廠投入標案，推升上下游供應鏈共同完成政府設定的2025年20GW（10億瓦）光電目標，因此對市場需求又重拾信心。

法人認為，今年上半年受惠於模組價格上漲，加上需求增加，今年太陽能族群基本面有望出現轉機。

太陽能 茂迪 營收

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