AES-KY公布 2月每股純益2.76元
電池模組股王AES-KY（6781）因近期股價達公布注意交易資訊標準，應證交所要求公布近期財務資訊，2月本期淨利1.76億元，年增184.6%。單月每股盈餘為（EPS）2.76元。
AES-KY 今（8）日公告今年2月營收9.76億元，年增213.9%。稅前淨利2.31億元，年增220.5%。本期淨利1.76億元，年增184.6%。單月每股盈餘2.76元。
AES-KY今年3月營收9.79億元，月增0.3%、但年增230.2%，單月營收連續三個月成長，為歷史新高紀錄；累計今年首季合併營收約為26.9億元，較去年同期增加約129.3%。
AES-KY第1季營收表現亮眼，主要受惠輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組市場需求暢旺，兩大事業布局同步成長，推升營運動能。
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