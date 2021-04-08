鼎炫3月營收1.99億　年增42％

專業EMI材料暨全球衡器領導廠商鼎炫-KY（8499）日公佈3月合併營收1.99億元，再度刷新歷年同期新高記錄，並較去年同期的1.41億元成長42％。第1季合併營收達5.84億元，同步改寫歷年同期新高，亦較去年同期成長67％。

鼎炫-KY表示，3月、第1季繳出同期新高，除受惠旗下EMI材料事業營運延續去年強勁成長動能，透過齊全材料產品線、一條龍垂直整合優勢，穩步擴增產能並提高自動化模切加工效益展現，主要客戶備貨力道隨著全球遠距商機需求暢旺而保持高水準，挹注第1季EMI材料事業銷售表現較去年同期成長近7成。

另一方面，衡器事業銷售表現，隨著歐、美地區逐步解封狀態下，加上持續推動T-Scale自有品牌於中國地區業務，帶動外銷代工、自有品牌銷售表現穩步回升，堆疊集團營運良好成長動能，衡器事業銷售表現較去年同期成長近6成。

根據集邦科技最新統計，在宅經濟、遠距教學、居家辦公需求帶動下，全球筆電需求仍維持高檔，其中筆電面板需求將一路延續到第三季，並推估全年筆電面板出貨量達2.49億片、年增10.5％。鼎炫-KY指出，觀察國際品牌大廠、以及旗下供應鏈組裝廠皆紛紛對於全球筆電、平板市場需求有機會較去年繳出雙位數成長表現，創造EMI材料事業良好業務銷售環境。

不僅如此，在居家教學、辦公需求下，帶動商用規格產品銷售提振，亦有助於推升EMI材料使用量、技術規格精細化等需求，進一步優化EMI材料產品銷售結構，凸顯集團良好市場競爭利基。

展望第2季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。隨著步入EMI材料傳統出貨旺季，持續樂觀看待材料事業出貨保持良好成長動能，加上美系主要客戶新品上市前進一步加大EMI材料產品備貨力道下，有望帶動整體營收規模持續放大。

集團亦持續深化衡器事業外銷代工、自有品牌接單動能，並持續投入新款衡器產品研發，近期亦推出太陽神系列簡易智能秤新品，除滿足物連網應用需求，以及具備產品管理、打印、後台報表管理、線上系統更新等功能，並獲歐盟OIML計量認證等優勢，以期創造新一波銷售表現。