顯卡風扇需求激增 動力3月營收創新高

顯示卡散熱風扇大廠動力-KY（6591）今（8）日公告3月營收2.12億元，月增109.1%、年增56.2%，單月營收創歷史新高；累計今年第首季營收為4.7億元，亦創歷年同期新高，並較去年同期大幅成長86.8%。

動力第1季營收表現亮眼，主要在於近期NVIDIA推出新款中價版的RTX3060系列晶片，AMD推出6700系列產品，搶攻電競配備升級潮，下游系統廠商進入密集鋪貨期，加上比特幣、乙太幣等價格飆升帶動挖礦機需求增加，公司今年第1季顯示卡相關散熱風扇出貨量較去年同期成長約八成。

此外，近期各種加密貨幣包括比特幣、乙太幣等價格飆升，推升下游挖礦機台需求明顯成長，NVIDIA於3月推出挖礦專用的NVIDIA CMP 30HX晶片，同時NVIDIA計畫於第2季開始推出更高效能CMP 40HX、50HX、90HX等系列繪圖晶片，CMP晶片一方面縮減影像輸出功能，一方面積極強化其24小時不斷電的高速運算功能，對於散熱風扇的排熱需求較一般顯示卡明顯為高，公司相關散熱風扇出貨量有望逐步提升。

展望未來，動力對今年整體營運展望持樂觀審慎態度，在顯示卡相關散熱風扇方面，今年NVIDIA及AMD規劃逐季推出新款繪圖晶片，可望帶動顯示卡用散熱風扇出貨量持續增加。

至於在利基型風扇產品方面，公司今年積極布局5G伺服器、智慧家電及車用等相關散熱風扇產品，預估下半年將陸續進入量產階段，公司整體營運成長動能可期。