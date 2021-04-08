日亞化認股私募 光磊盤中漲停、股價寫2年多新高

感測元件大廠光磊（2340）昨（7）日公告，擬辦理私募增資案，並由既有的大股東台灣日亞化認股，由於日亞化原本就是光磊大股東，此次再認股私募，加碼投資光磊，市場對於未來日亞化對光磊在營運各方面均有正面助益的想像空間下，今（8）日盤中該股股價鎖住漲停板，股價寫下2年多以來新高。

受到日亞化將認股光磊私募的利多消息激勵，今日開盤後，光磊股價開高之後就一路走高，盤中鎖停漲停價30.9元，盤中漲停價的委買張數一度高掛逾5000張，股價也寫下2018年6月以來，即近2年多的新高。

日亞化原本就是光磊大股東，目前持股比重約12%，去年該公司爆發經營權之爭，雖然最後仍是原經營團隊掌握公司經營權，不過，經此一役之後，市場也關注，向來極重視技術保護的日亞化，未來是否仍會對光磊持續在包括技術、人才等各方面給予挹注，此次，日亞化再認購光磊私募，順利化解市場疑慮，股價今日也強勢表態。

此外，未來若私募案順利完成之後，日亞化的持股比重估計將由12%提升至25%。光磊也強調，日亞化不僅能為光磊帶來資金、人才以及訂單，更重要的是日亞化具有多項關鍵技術專利，雙方強強聯手，除能為股東創造最大利益外，還可以推升台灣產業升級。