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大立光法說前陷3,000元保衛戰 早盤一度失守
大立光（3008）今（8）日收盤後將召開線上法說會，但外資近期持續賣超，統計已連七賣，早盤以3,000元平盤開出，早盤一度翻黑下滑至2,945元，但在低接買盤進場下，股價再度翻紅，法說前陷入3,000元關保衛戰。
大立光3月合併營收40.1億元，月增25%、年減26%，累計今年第1季合併營收118.2億元，季減22.7%，年減11%；大立光表示，受IC零組件、半導體感測器等缺貨因素的干擾，預期4月拉貨動能將較3月差。
法人預估，大立光第1季毛利率可能較去年第4季64.4%低，但新台幣升值呈現緩和，有利於業外匯兌，預估大立光首季獲利可達3~4個股本。
大立光今日以平盤3,000元開出，一度下滑至2,945元，在買盤低接下再翻紅拉升至3,045元。
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