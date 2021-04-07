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耕興3月合併營收3.4億元 創單月新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
耕興董事長黃文亮（本報系資料庫）
耕興董事長黃文亮（本報系資料庫）

耕興(6146) 今天公告2021年3月合併營收為新台幣3.4億元，年增26％，創單月新高；今年第1季合併營收為新台幣10.09億元，年增37%。

耕興表示，3月營收持續站穩3億元以上，且改寫單月新高，主要歸功於5G NR手機、NB、CPE（客戶終端設備）等的案件量持續增加，貢獻公司檢測服務收入持續揚升。

根據全球行動通信協會(GSMA)最新統計，截至3月底全球已有703個公布應用5G NR之終端設備，其中智慧型手機占49.93％，比2月增加45台，達351台，室內外FWA用戶端CPE設備占18.78％，其他占31.29％，涵蓋NB、路由器、AR/VR頭戴設備等5G NR新機種。

此外，觀察5G毫米波與WiFi6E兩項新技術也已逐漸納入高階智慧型手機的標準規格。由於5G毫米波與WiFi6E技術檢測的第一張FCC證書皆是由耕興所取得，奠定公司在5G NR產品檢測的核心競爭力，加上OPPO、小米、vivo採取機海戰術搶占中國智慧型手機市場份額等，皆凸顯全球5G、WiFi6E新機種滲透率提升的趨勢明確，耕興將積極拓市，有助於未來營運保持長期成長動能。

5G 智慧型手機

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