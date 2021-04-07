中美晶3月合併營收 為歷史次高
中美晶（5483）今（7）日公布3月合併營收達61.84億元，月增率24.7%，年增9.1%，為歷史次高。
中美晶3月合併營收中，太陽能產品營收為4.83億元，月增18.5 %；累計今年第1季合併營收達160.52億元，季增2.2%、年增5.1%。
中美晶旗下半導體子公司環球晶圓今日也公告3月營收，合併營收為57.03億元，創下歷史新高，月增25.2%，年增13%； 累計第1合併營收達148.05億元，季增4.7%，年增9.6%，連續五季成長，對中美晶的營收挹注高達92% 。
中美晶表示，公司將持續深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，有助於分散產業結構風險並轉化為未來經濟效益，加上自身穩健的財務結構與充沛的營運資金，為企業的永續發展厚植實力。
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