快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

中美晶3月合併營收 為歷史次高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

中美晶（5483）今（7）日公布3月合併營收達61.84億元，月增率24.7%，年增9.1%，為歷史次高。

中美晶3月合併營收中，太陽能產品營收為4.83億元，月增18.5 %；累計今年第1季合併營收達160.52億元，季增2.2%、年增5.1%。

中美晶旗下半導體子公司環球晶圓今日也公告3月營收，合併營收為57.03億元，創下歷史新高，月增25.2%，年增13%； 累計第1合併營收達148.05億元，季增4.7%，年增9.6%，連續五季成長，對中美晶的營收挹注高達92% 。

中美晶表示，公司將持續深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，有助於分散產業結構風險並轉化為未來經濟效益，加上自身穩健的財務結構與充沛的營運資金，為企業的永續發展厚植實力。

中美晶 營收

延伸閱讀

環球晶3月營收創歷史新高 中美晶登次高

上銀3月營收28個月高點 首季營收同期次高

亞德客-KY首季營收飆新高 外資目標價上調至1,450元

台股創新高 外資大買台積

相關新聞

環球晶3月營收創歷史新高 中美晶登次高

半導體矽晶圓廠環球晶3月業績表現亮麗，營收達新台幣57.03億元，創單月業績歷史新高紀錄。環球晶母公司中美晶也母憑子貴，...

華碩、和碩都亮微警訊...財報達人：17檔ESP為正、營業現金流卻是負的公司

每當財報公布時，大多數投資人都只關注獲利數字或成長性。 其實，透過現金流量表檢視企業獲利品質，更能找到真正放心投資的標的。

IC設計比價行情啟動 誰低估？

清明連假期間美國指數領先創高，四大指數道瓊、S&P500、費半指數皆創歷史新高，那斯達克則是收復所有均線緊跟在後，台股連假過後開高走高，指數寫下16804歷史新高，台積電回穩後，指數能創高就是多頭，資金回流電子...

聯電3月營收166.19億、月增11.18% 創歷史新高

聯電（2303）今（7）日公布3月合併營收166.19億元，月增11.18%，年增14.06%，創歷史新高；累計今年前3...

大立光首季財報 每股純益39.62元

股王大立光（3008）今（8）日公布今年第1季稅後純益53.15億元，季減24%、年減21%，每股純益39.62元。

載板高階設備帶動 牧德3月與首季營收同創高

牧德科技（3563）今 (7) 日公布 3 月營收約 2.8 億元，月增 40.8%，年增 11.6%，為同期歷史新高。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。