聯電3月合併營收及首季營收同創歷史新高

晶圓代工大廠聯電(2303)今（7）日公布3月合併營收為166.19億元，創單月歷史新高，月增11.2%、年增14.1%；首季合併營收470.97億元，年增11.4%，同創單季新高，季增約4%，符合先前法說會預期。

聯電稍早法說會預估首季產能利用率將達到100%，出貨量季增2%，並預期因28奈米製程貢獻提升，加上12吋部分製程轉換，帶動以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，毛利率提升至約25%。

聯電原預估首季營收將有相當比重會被新台幣升值抵銷，不過從首季結算實際營運成果，仍季增約4%，預料獲利也會優於去年第4季每股純益0.92元。

聯電共同總經理王石甚至預期，受到整體半導體產業結構性大調整，預期在自智慧型手機、遠距應用及車用電子等三大領域同時搶8吋及12吋產能，整體晶圓代工產能短缺，恐怕到明年都無法紓解，他也預料聯電產能今年都會處理滿載。

聯電也為此將今年資本支出由原本的10億美元增至15億美元，增幅達五成之多主要增加南科廠28奈米產能。

本土投信看好聯電今年營運，在趁外資在上個月賣超時，反手買超聯電，已連續11個交易日買超。