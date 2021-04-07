旺宏3月合併營收36.08億元 為單月歷史次高 月增19.8%

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今（7）日公布3月合併營收為36.08億元 ，月增19.8%，為單月歷史次高，但比去年同期減少7.1%；累計今年第1季合併營收96.27億元，年增2.3%，為歷年同期新高。

旺宏首季營運表現淡季不淡，反映市況仍延續遠距應用熱潮。由於旺宏本季調漲主力產品編碼型快悶記憶體（NOR Flash）報價，加上車用、工控和醫療三大領域出貨持續增溫，法人預估本季營收增幅將趨明顯。

稍早旺宏董事長吳敏求表示，隨歐美二大廠持續縮減NOR Flash產能，加上美中貿易戰抑制中國大陸產出，反觀需求端在智慧化應用如智慧穿戴、智慧家庭、再到車用、工控及醫療應用大幅成長，預期NOR Flash將缺貨長達二年。

旺宏旗下的6吋廠已照既定計畫準備出售，本季將定案，上個月已不再投片，進入收尾階段，預料可能由日本設備商東京威力科創收購。