旺宏3月合併營收36.08億元 為單月歷史次高 月增19.8%
非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今（7）日公布3月合併營收為36.08億元 ，月增19.8%，為單月歷史次高，但比去年同期減少7.1%；累計今年第1季合併營收96.27億元，年增2.3%，為歷年同期新高。
旺宏首季營運表現淡季不淡，反映市況仍延續遠距應用熱潮。由於旺宏本季調漲主力產品編碼型快悶記憶體（NOR Flash）報價，加上車用、工控和醫療三大領域出貨持續增溫，法人預估本季營收增幅將趨明顯。
稍早旺宏董事長吳敏求表示，隨歐美二大廠持續縮減NOR Flash產能，加上美中貿易戰抑制中國大陸產出，反觀需求端在智慧化應用如智慧穿戴、智慧家庭、再到車用、工控及醫療應用大幅成長，預期NOR Flash將缺貨長達二年。
旺宏旗下的6吋廠已照既定計畫準備出售，本季將定案，上個月已不再投片，進入收尾階段，預料可能由日本設備商東京威力科創收購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言