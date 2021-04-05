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順達3月營收雙增 月增25％

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）3月回復正常工作天數，營收繳出雙增成績，月增25%，展望未來，隨著筆電需求持續，法人樂觀看待順達上半年營運，營收有望逐季成長。

順達今（5）日公布今年3月營收19.19億元，月增25%、年增17.3%；累計今年第1季營收51.6億元，季減3.2%、年增74%。

順達3月營收回溫，主因工作天數回復正常；展望未來，法人看好，在主要PC品牌廠訂單能見度已達上半年情況下，身為電池模組大廠的順達也同步受惠，預估第2季營運將優於首季，上半年營收有望逐季增長。

順達IT業務涵蓋筆電及平板，約占公司營收比重九成。隨著PC產業預期今年整體出貨量增長，法人樂觀看待順達今年本業有望維持去年強勁增長力道。

營收 筆電

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