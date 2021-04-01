仁寶積極切入醫療新藍海 早盤股價持穩高檔
仁寶集團（2324）有意投資瑞芳醫院，一旦水到渠成將創非醫療長照機構全國首例。在仁寶積極切入智慧醫療之下，今（1）日股價持穩在高檔27.2元，漲幅約在1.3%。
新北市東北角醫療資源不足，唯一大型醫院瑞芳礦工醫院過於老舊，預計2025年拆除，市府要以BOT新建瑞芳醫院，投資金額約10億，原訂去年招商完成，但因地處偏遠，至今仍未找到廠商簽約，地方憂心再拖下去恐無法如期完工，與礦工醫院順利交接；衛生局表示已與仁寶集團洽談合作，4月中旬議約，會努力在原訂期程內啟用。
仁寶近年在醫療事業布局也相當積極，至今轉投資10多家生醫相關公司，投資金額近30億元，包括神寶醫資，瑞寶生醫、勤立生技與安勤等。產品包括細胞治療、電子病歷、手持式無線超音波、血糖機、智慧地墊、遠距醫療與雲端平台等，範圍相當廣泛。
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