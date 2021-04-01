仁寶積極切入醫療新藍海 早盤股價持穩高檔

無論美股怎麼漲跌，台股主流仍在電子股不受影響，題材上缺貨漲價潮這個概念上跑不掉，其中我最看好的就是MOSFET族群的股價表現，我在三月中時曾推薦過杰力(5299)，華碩子公司...

2021-04-01 10:54