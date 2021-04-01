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聯強揮軍智慧穿戴裝置 早盤股價持穩

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

聯強國際（2347）專注於智慧穿戴市場多年，與Apple、微軟、HTC、三星、華碩（2357）、華為等國際智慧穿戴大廠均有深度合作，亦是Google旗下智慧穿戴品牌Fitbit在香港與越南的核心通路商；Fitbit看好國內智慧醫療與運動休閒的龐大需求，並看重聯強國際在智慧穿戴多年的通路經驗，近日宣布將由聯強取得Fitbit代理權，共同拓展國內成長快速的智慧穿戴商機。聯強今（1）日股價持穩在平盤以上，小漲約0.55%。

市調機構IDC指出，2020年全球智慧穿戴出貨量將達3.96億台，各類穿戴裝置中以智慧手錶出貨量最大，未來五年複合成長率，將以超過14%的幅度穩定成長，其中又以Fitbit為全球智慧穿戴的佼佼者。Fitbit是2007年在美國創立，至今已經在超過 100 個國家/地區銷售了超過 1.2 億個裝置，2015年Fitbit在智慧手環市占率一度超過 50%，在穿戴裝置整體市占率達到 34%。2019年Google決定以21億美元的天價購併Fitbit，顯示Google長期看好智慧手錶未來在智慧醫療與運動健康範疇的巨大潛力。

Fitbit長期以產品的創新，吸引許多死忠粉絲，包括研發出可與糖尿病照護結合的產品，對糖尿病患者的血糖及糖化血色素有顯著改善。另外，2020年新冠病毒期間，Fitbit亦研發出透過智慧穿戴裝置結合大數據分析，以演算法追蹤健康指標數據，有助於在出現症狀之前及早發現身體發出的警訊，以利及早預防或尋求專業醫療協助，都是令人耳目一新的創新解決方案。

Fitbit 智慧穿戴 聯強

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