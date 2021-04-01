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聯德去年每股賺9.57元

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
圖／經濟日報提供
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散熱暨沖壓件廠聯德控股-KY（4912）昨（31）日公布去年財報，全年受惠於手機散熱、健身器材及伺服器散熱等三大業務成長，推升全年每股純益達9.57元，較前一年的每股純益5.47元大幅成長，表現不俗，今年預料三大業務仍將持續擴張，營運看俏。

聯德控股去年全年營收達54.71億元，年增8.5%，稅後純益4.55億元，年增75.6%，每股純益9.57元；其中，去年第4季營收18.36億元，季增15%、年增9.6%，單季稅後純益1.83億元，季增35%、年增53%，每股純益3.81元，是近八季以來新高。

展望未來，聯德控股今年核心業務為手機散熱、健身器材及伺服器散熱；其中，手機散熱從原先間接供貨已躍居為直接供貨，毛利率較過往大幅提升，預料今年仍會是美系大客戶機構件主要供應商。

法人指出，聯德控股過去是可成的主要供應商，進而間接打入蘋果iPhone供應鏈，隨著可成中國大陸泰州廠出售給藍思後，目前聯德控股已直接供貨給藍思，而且供貨比重比過去更高，毛利也更佳。

據了解，聯德控股在手機散熱及健身器材業務暢旺下，目前旗下大陸、泰國、菲律賓等生產基地均滿載運作，今年已規劃進一步擴產，以滿足客戶需求。

至於健身器材方面，今年將挑戰單月出貨量突破1萬台，全年估計出貨超過10萬台，除原有的Tonal品牌外，目前已開始為新客戶送樣，估計運動器材年營收貢獻上看24億至25億元，占整體營收比重約36％，為公司最大單一產品線。

伺服器散熱訂單部分，聯德控股今年初已與全球電商龍頭洽談，預料近期內敲定下半年出貨事宜，由於該客戶在市場上具有龍頭地位，因此對伺服器散熱的需求量也更高，有助於此業務成長表現大躍進，估計營收貢獻將較去年呈現三位數成長。聯德控股昨天股價上漲1元，收189元。

營收 健身

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