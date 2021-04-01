佳能賣不動產 獲利10億
佳能（2374）處分南港不動產與聲學大廠安普新，總交易金額17.1億元，估計處分利益10.6億元，貢獻每股純益3.76元。據了解，該筆業外收益有望第2季入帳，為佳能業外收益大進補。
佳能去年全年每股淨損1.63元，連三年虧損，主因營運仍在調整期，佳能過去為全球數位相機組裝大廠，近年因相機市場萎縮，加上智慧手機侵蝕，營收高峰從2010年518億元一路下滑，去年為34.42億元，年減47%。今年前二月營收3.7億元，年減10.5%。
佳能在光機電整合及核心影像處理等技術基礎上，近年擴大新產品應用，例如360度相機發展上，因遠距上班（WFH）漸成趨勢，360度的視訊會議、視訊相機等應運而生，去年相關產品營收占比已逾三成，今年有望向四成靠攏。
不過，佳能坦言，因上游半導體缺料變數，相關新產品上市時程恐有遞延，但預期今年在新產品陸續推出下，傳統相機產品營收比重將降至一成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言