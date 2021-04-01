鴻海、廣達 外資喊新高價

鴻海、廣達雙雙公布去年獲利及配息，儘管鴻海去年第4季獲利表現不佳，但看好電動車布局提前發酵，外資機構出具分析仍一致力挺，花旗環球證券更進一步把鴻海目標價提高至175元天價，刷新市場對鴻海的最高預測。廣達財報、配息及展望都報喜，滙豐證券等四家外資全數上修，最高目標價升上130元。

鴻海、廣達昨（31）日股價兩樣情，鴻海開盤就跳空下挫，盤中賣壓再出籠，尾盤跌幅達4.2%，收124元。廣達則以紅盤開出，一度飛越百元大關、達102元，但午盤受台股大跌翻黑，終場收98元、跌1元。

大和資本和花旗環球分別將鴻海目標價升至150元、175元，花旗同步調高對鴻海樂觀情境的目標價至220元。廣達獲得滙豐、大和、摩根大通及摩根士丹利四家上修，目標價落在108元至130元。

滙豐證券將廣達目標價拉升到130元，並彙整廣達營運三利多，包括首季動能優於市場預期，受惠居家辦公推動Chromebook和英特爾新晶片拉貨，廣達第1季營收估計僅下滑低雙位數，且自第2季返回成長，第2、3季成長率挑戰一成。

另外，廣達積極確保料源，NB出貨動能也比競爭對手佳，滙豐推估今年出貨增幅可達23%；加上電動車拉抬運算需求，廣達的伺服器業務也看好，今年獲利看增四成。整體推算全年每股純益提升到8.1元。