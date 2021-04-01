鴻海、廣達 外資喊新高價

經濟日報 / 記者趙于萱╱台北報導

鴻海廣達雙雙公布去年獲利及配息，儘管鴻海去年第4季獲利表現不佳，但看好電動車布局提前發酵，外資機構出具分析仍一致力挺，花旗環球證券更進一步把鴻海目標價提高至175元天價，刷新市場對鴻海的最高預測。廣達財報、配息及展望都報喜，滙豐證券等四家外資全數上修，最高目標價升上130元。

鴻海、廣達昨（31）日股價兩樣情，鴻海開盤就跳空下挫，盤中賣壓再出籠，尾盤跌幅達4.2%，收124元。廣達則以紅盤開出，一度飛越百元大關、達102元，但午盤受台股大跌翻黑，終場收98元、跌1元。

大和資本和花旗環球分別將鴻海目標價升至150元、175元，花旗同步調高對鴻海樂觀情境的目標價至220元。廣達獲得滙豐、大和、摩根大通及摩根士丹利四家上修，目標價落在108元至130元。

滙豐證券將廣達目標價拉升到130元，並彙整廣達營運三利多，包括首季動能優於市場預期，受惠居家辦公推動Chromebook和英特爾新晶片拉貨，廣達第1季營收估計僅下滑低雙位數，且自第2季返回成長，第2、3季成長率挑戰一成。

另外，廣達積極確保料源，NB出貨動能也比競爭對手佳，滙豐推估今年出貨增幅可達23%；加上電動車拉抬運算需求，廣達的伺服器業務也看好，今年獲利看增四成。整體推算全年每股純益提升到8.1元。

廣達 鴻海 花旗

延伸閱讀

多家外資力挺喊買鴻海 可惜仍失守5日線

鴻海工業富聯攻電動車 布局三大面向

鴻海帶台灣企業轉骨 電動車大聯盟MIH如何成功？ 這3大關鍵得先搞定

鴻海號召打群架！上千家夥伴+1攻電動車 但「2件事」讓劉揚偉好煩惱

相關新聞

鴻海、廣達 外資喊新高價

鴻海、廣達雙雙公布去年獲利及配息，儘管鴻海去年第4季獲利表現不佳，但看好電動車布局提前發酵，外資機構出具分析仍一致力挺，...

祥碩、群聯、達新 躍EPS十強

上市櫃公司去年每股純益（EPS）以股王大立光（3008）的182.9元居首，緯穎49.25元次之，鈊象48.38元第三。...

友達、景碩轉盈 題材紅火

台股昨（31）日出現壓回走勢，不過隨上市櫃公司公告年報，其中去年獲利轉虧為盈、且法人又看好今年展望的友達（2409）、景...

多家外資力挺喊買鴻海 可惜仍失守5日線

鴻海（2317）去年財報表現不如市場預期，董事長劉揚偉透露，集團電動車事業2023年就會起飛，比原先預估提前一年，多家外...

宏碁小金雞展碁上市 掛牌首日股價大漲近180％

宏碁集團旗下3C專業通路代理商展碁國際（6776），於今（31）日以承銷價25元掛牌上市，盤中最高來到70元，終場收在6...

推廣一站式購足 展碁國際上市掛牌

宏碁旗下創新的3C專業通路代理商展碁國際今天掛牌上市，宏碁暨展碁董事長陳俊聖、展碁總經理林佳璋等出席掛牌上市儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。