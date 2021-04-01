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祥碩、群聯、達新 躍EPS十強
上市櫃公司去年每股純益（EPS）以股王大立光（3008）的182.9元居首，緯穎49.25元次之，鈊象48.38元第三。法人指出，遠距商機、5G布建續帶動相關供應鏈營運，相關標的獲利水準應能維持，表現不看淡。
2020年前十高EPS的個股分別為大立光、緯穎、鈊象、譜瑞-KY、祥碩、群聯、華碩、矽力-KY、達新、以及環球晶；與2019年相較，祥碩、群聯、華碩、達新擠下昇佳電子、精華、玉晶光、旭隼。
大立光以182.9元居首，緯穎49.25元次之，鈊象48.38元第三，其餘則有44.84元~30.11元不等，其中，除大立光、環球晶、譜瑞-KY之外，其餘各股皆創歷史新高。
在EPS年增減幅上，大立光和環球晶各年減13.1%、3.9%，其餘個股則都繳出年成長表現，尤以達新、祥碩、華碩年增775.8%、174.6%、118.8%，幅度驚人。
國內雨衣龍頭達新去年因出售台中舊廠土地，獲得高達50.65億元的處分利益挹注，大力挹注財報成績。
兆豐國際投顧董事長李秀利指出，相關標的多為產業指標，營運搭上科技新趨勢，今年仍有表現機會。
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