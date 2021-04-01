聽新聞
test
0:00 / 0:00

祥碩、群聯、達新 躍EPS十強

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

上市櫃公司去年每股純益（EPS）以股王大立光（3008）的182.9元居首，緯穎49.25元次之，鈊象48.38元第三。法人指出，遠距商機、5G布建續帶動相關供應鏈營運，相關標的獲利水準應能維持，表現不看淡。

2020年前十高EPS的個股分別為大立光、緯穎、鈊象、譜瑞-KY、祥碩、群聯、華碩、矽力-KY、達新、以及環球晶；與2019年相較，祥碩、群聯、華碩、達新擠下昇佳電子、精華、玉晶光、旭隼。

大立光以182.9元居首，緯穎49.25元次之，鈊象48.38元第三，其餘則有44.84元~30.11元不等，其中，除大立光、環球晶、譜瑞-KY之外，其餘各股皆創歷史新高。

在EPS年增減幅上，大立光和環球晶各年減13.1%、3.9%，其餘個股則都繳出年成長表現，尤以達新、祥碩、華碩年增775.8%、174.6%、118.8%，幅度驚人。

國內雨衣龍頭達新去年因出售台中舊廠土地，獲得高達50.65億元的處分利益挹注，大力挹注財報成績。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，相關標的多為產業指標，營運搭上科技新趨勢，今年仍有表現機會。

大立光 華碩

延伸閱讀

恆大去年EPS 23.16元 配息12元

岱宇去年EPS 11.69元 派發7.5元

群聯、廣宇 四檔有潛利

群聯BGA SSD切入小米電競手遊手機 外資調高目標價

相關新聞

鴻海、廣達 外資喊新高價

鴻海、廣達雙雙公布去年獲利及配息，儘管鴻海去年第4季獲利表現不佳，但看好電動車布局提前發酵，外資機構出具分析仍一致力挺，...

祥碩、群聯、達新 躍EPS十強

上市櫃公司去年每股純益（EPS）以股王大立光（3008）的182.9元居首，緯穎49.25元次之，鈊象48.38元第三。...

友達、景碩轉盈 題材紅火

台股昨（31）日出現壓回走勢，不過隨上市櫃公司公告年報，其中去年獲利轉虧為盈、且法人又看好今年展望的友達（2409）、景...

多家外資力挺喊買鴻海 可惜仍失守5日線

鴻海（2317）去年財報表現不如市場預期，董事長劉揚偉透露，集團電動車事業2023年就會起飛，比原先預估提前一年，多家外...

宏碁小金雞展碁上市 掛牌首日股價大漲近180％

宏碁集團旗下3C專業通路代理商展碁國際（6776），於今（31）日以承銷價25元掛牌上市，盤中最高來到70元，終場收在6...

推廣一站式購足 展碁國際上市掛牌

宏碁旗下創新的3C專業通路代理商展碁國際今天掛牌上市，宏碁暨展碁董事長陳俊聖、展碁總經理林佳璋等出席掛牌上市儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。