友達、景碩轉盈 題材紅火

台股昨（31）日出現壓回走勢，不過隨上市櫃公司公告年報，其中去年獲利轉虧為盈、且法人又看好今年展望的友達（2409）、景碩、陽明、聯成等15檔個股，成為市場吸睛焦點。

第一金投顧協理黃奕銓、台新投顧協理范婉瑜表示，台股在高檔震盪之際，後市看的就是基本面表現，不僅去年獲利轉虧為盈，同時，今年獲利錢景也要夠亮，才能吸引法人的青睞，這些轉盈股在法人買盤的青睞下，股價易有表現，但也需隨時留意，若是股價達到操盤人的目標區，買盤就會停滯、甚至轉賣，因此，當相關個股出現法人籌碼鬆動時，投資人也宜逢高逐步獲利了結。

分析師指出，在友達方面，面板報價2020年受惠於居家辦公、居家娛樂等需求而上漲，2021年迄今則再因驅動IC、玻璃基板、偏光片等零組件缺料疑慮升高而續強，其中，第1季雖為大尺寸面板淡季，但預期友達接單狀況，仍將維持在高峰，並在面板產品線報價漲幅持續擴大下，上半年獲利表現可期。

景碩方面，今年營運成長將來自ABF需求延續與產能擴充三成帶動，加上5G基地台延續成長、終端應用較顯著開始增溫，而隨未來AiP加入，整體營運動能及毛利率將轉為較佳結構，2021獲利可望回到正常水準；市場預估2021年業績維持雙位數成長。