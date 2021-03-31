金寶總座：與仁寶合作將更為緊密

金寶（2312）總經理陳威昌今（31）日表示，雖然面臨缺料，運輸吃緊，以及疫情尚未完全控制等不確定因素，該公司2021年一定會有很不錯的成長，與仁寶（2324）的產能支援與整合，將會非常緊密，車電相關產品也在規劃中。另外，低軌道衛星相關產品，也將在今年出貨。

台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動工作委員會今天正式成立，身為東南亞王的金寶應邀出席，針對金寶2021年的展望，陳威昌做出以上表示。

近期仁寶積極朝向電動車發展，並將與金寶展開合作？陳威昌說，他在2020年法說會時講過，金仁寶集團旗下的公司合作將會非常緊密，包括工廠也是，例如仁寶有自己的布局，金寶也有自己的布局，大家可以相互支援，一定會合作。由於具體合作項目，跟商業機密有關，因此，他不太方便透露。

據了解，由於歐洲精品家電客戶業績暢旺，使得金寶菲律賓廠產能滿載，中國大陸的廠房業績，在美系印表機龍頭灌單之下，也經營得相當不錯，至於金寶泰國廠已經有12座廠房生產，2021年將啟用三座新廠，可望成為仁寶爭取歐美客戶下單生產的首選基地。

對於金寶在車電產品的發展？陳威昌說，會以集團的力量去做，不要浪費資源，金寶的車電產品有在規劃，產品還沒量產，需要一點時間，因為汽車行業的關係，供應鏈很難打破，這還需要一點時間。

展望2021年業績？他說，2021業績成長可以看到，今年的業績一定會有很不錯的成長。由於金寶在5G與6G領域，已經培養大量研發人力，並推出新的解決方案，尤其是低軌道衛星，不論是地上接收的，或是天上發射的，金寶都有做，將在今年放量出貨。

陳威昌之前說，金寶在5G與6G不能缺席，網通將是很大一塊市場，網通儲存占該公司超過六成營收，將來要靠低軌道衛星，增加覆蓋率。目前規劃天上與地上的都要做，金寶是做板子，衛星是客人自己的設計，我們傳送與接收兩個部分都會做。