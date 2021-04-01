中華電5G智造 傳捷報

中華電信（2412）昨（31）日宣布攜手旗下小金雞中華精測將5G智慧製造落地，成功在半導體晶圓測試介面領域打造獨步全球All In House完整的5G+ AI智慧製造生態系，更串聯啟碁、友訊、仁寶、廣達等打造企業專網國產解決方案，看好今年企業專網應用在台灣遍地開花，未來更要前進東協市場。

中華電信董事長謝繼茂、中華精測董事長林國豐、NCC副主委翁柏宗、工業局長呂正華、中華電信企業專網及智慧解決方案合作夥伴啟碁、友訊、仁寶、廣達、佐臻等均出席記者會。

翁柏宗表示，5G不僅是個人用的，更是各個產業數位轉型的基礎設施，需要ICT（資通訊技術）和OT（運營技術）跨域結合，中華電信以5G專網結合精測場域和運營技術，加上網通產業鏈合作打造智慧製造的案例，期盼國內有更多產業投入以發揮5G最大功效。

呂正華指出，中華電信攜手多家網通廠一起，協力開拓5G的企業應用，可望開拓未來商機。

謝繼茂指出，中華電信快速建設5G基礎建設，也獲得國際權威機構給予台灣行動通訊冠軍，同時結合企業合作夥伴推廣企業專網，協助企業接軌5G，中華精測擁有整體AI跟半導體製造解決方案，雙方攜手將5G大量連結AIoT感測器，大量蒐集數，透過AI分析，可提升良率，減少人員疏失並進行遠端監控等。

謝繼茂表示，中華電信積極廣結盟，整合集團資源，要打造跨產業從上到下完整的整合解決方案，讓5G智慧製造相關應用落地實現，幫助企業客戶加快5G應用場域開發、帶動產業創新升級，邁向國際化。

林國豐表示，中華電信協助在精測工廠中布建5G專網及邊緣運算，以月租費方式計價，月租費模式與既有聯網設備成本換算五年折舊攤提相差不遠，未來也將持續拓展智慧工廠應用。