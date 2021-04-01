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合勤控 醞釀漲價
合勤控（3704）昨（31）日舉行線上法說，去年獲利大躍進，成為法人關注焦點。
合勤控表示，公司已成為全球前三大5G用戶端設備供應商，看好今年電信市場光纖、5G及WiFi將帶動成長，中小企業也積極布局，成為推升營運關鍵。
合勤控執行長楊國榮表示，今年業績會受限於可以拿到多少半導體產能，供應鏈嚴峻狀況是30年首見，未來也將醞釀啟動漲價。
他表示，今年看好5G、PON以及WiFi6產品成長動能，但半導體產能缺很大，今年合勤控業績會限制在可以拿到多少產能，今年供應鏈嚴峻狀況可說是30年來首見，是一個非常大瓶頸，也影響交貨周期，也是合勤控的挑戰。
合勤控旗下原分為品牌業者合勤科技ZyXEL，以及代工製造的盟創科技，2019年進行組織調整，合勤科技旗下兆勤切割獨立，合勤科技負責電信品牌、兆勤負責SMB、消費通路、品牌，盟創一樣負責代工。
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