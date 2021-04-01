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欣興、南電、景碩 外資按讚

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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BT載板接力ABF載板出現供不應求，高盛證券指出，市場需求擴張但產能提升有限，BT載板醞釀漲價潮，相關如景碩（3189）、南電為指標受惠股；摩根大通更指出，BT載板連續調漲的完美風暴已成形，包括欣興、景碩、南電都受惠，特別看好低基期的欣興表現後來居上。

日前外資圈才有美銀證券基於ABF載板供不應求首度喊進南電，PCB多頭指標高盛和摩根大通進一步把目光轉向BT載板，ABF三雄景碩、南電、欣興因為都同時涉足BT載板生產，再度躍居調升焦點，其中高盛昨（31）日將景碩目標價大幅拉升到145元，激勵景碩帶量暴漲，金居、台燿、金像電等PCB股同漲慶賀。

高盛表示，ABF載板確定供不應求到2023年，BT載板也因需求成長但供給有限，出現供給缺口，相關如南電、景碩營運將自第2季起躍升；景碩下一季獲利表現估計比市場預期高三成。

高盛表示，景碩而言，後市還有四利多助攻，包括公司5、6月起導入新iPhone的PA元件和天線訂單；ABF供不應求已有客戶下訂2022年產能；BT載板產能受限，3、4季分別進入iPhone與安卓機種拉貨旺季，報價預估連續調漲；另外是全球5G基地台擴建，賽靈思長線動能看好，景碩直接受惠。

外資調查，目前景碩BT載板訂單能見度已達五個月，推估下半年產能利用率拉升到90%。

景碩 高盛 欣興

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